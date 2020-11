Digital detox: i consigli pratici per disintossicarsi dallo smartphone (Di giovedì 19 novembre 2020) Mai come in questo periodo di emergenza sanitaria lo smartphone ha rappresentato una porta di accesso verso l'esterno. Ci permette di restare in contatto con gli altri, di informarci e svagarci un po'. Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Mai come in questo periodo di emergenza sanitaria loha rappresentato una porta di accesso verso l'esterno. Ci permette di restare in contatto con gli altri, di informarci e svagarci un po'.

viagginbici : RT @VisitTrentino: ???? Relax and take it easy! Le nostre 5 proposte per una vacanza digital detox in Trentino ?? - AptValdiSole : RT @VisitTrentino: ???? Relax and take it easy! Le nostre 5 proposte per una vacanza digital detox in Trentino ?? - donaldnjensen : RT @VisitTrentino: ???? Relax and take it easy! Le nostre 5 proposte per una vacanza digital detox in Trentino ?? - SunnyVagnozzi : RT @VisitTrentino: ???? Relax and take it easy! Le nostre 5 proposte per una vacanza digital detox in Trentino ?? - Zeronegativo73 : RT @VisitTrentino: ???? Relax and take it easy! Le nostre 5 proposte per una vacanza digital detox in Trentino ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Digital detox Digital detox: i consigli pratici per disintossicarsi dallo smartphone Quotidiano.net Digital detox: i consigli pratici per disintossicarsi dallo smartphone

Eliminare le notifiche, lasciare il telefono a casa, avvisare che non si sarà connessi: scopriamo i consigli pratici e le tecniche per un detox dallo smartphone che funzioni davvero ...

I migliori prodotti beauty ti aiutano a rilassarti, sai? Ecco i migliori benefici dell'aromaterapia e della lavanda

Hai sempre amato dormire e rilassarti tra le coperte ma ora, quando arriva il momento di metterti a letto, senti gli occhi spalancarsi e i pensieri aggrovigliarsi in testa? Non preoccuparti: se è un s ...

Eliminare le notifiche, lasciare il telefono a casa, avvisare che non si sarà connessi: scopriamo i consigli pratici e le tecniche per un detox dallo smartphone che funzioni davvero ...Hai sempre amato dormire e rilassarti tra le coperte ma ora, quando arriva il momento di metterti a letto, senti gli occhi spalancarsi e i pensieri aggrovigliarsi in testa? Non preoccuparti: se è un s ...