Covid, ennesima vittima in Irpinia: muore 82enne di Atripalda

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta poco fa, al Covid Hospital dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una 82enne residente ad Atripalda (Av). La donna, positiva al nuovo Coronavirus, era stata trasportata al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 12 novembre ed era stata ricoverata in terapia subintensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Durante un audizione alla Camera americana, il senatore repubblicano Ted Cruz ha messo all’angolo Jack Dorsay, CEO di Twitter. Le accuse sono di limitare la libertà d’espressione, in particolare di ch ...

Ennesimo guaio a Ballando con le stelle, il programma di ballo in onda su Rai 1. Maykel Fonts è risultato positivo al Coronavirus, di conseguenza Alessandra Mussolini (la sua compagna di ballo) potreb ...

