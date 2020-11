CorSport: i tamponi di Bakayoko sono negativi, è semplice influenza (Di giovedì 19 novembre 2020) Migliorano le condizioni di Bakayoko, che nei giorni scorsi aveva la febbre alta, riconducibile ad un normale stato influenzale, visto che l’esito del tampone a cui era stato sottoposto è stato negativo. Il Corriere dello Sport scrive che il centrocampista sta meglio. “la febbre non è ancora passata e ieri non si è allenato, però si tratta di uno stato influenzale non riconducibile al Covid. Proprio così: tanto per essere ancora più certi, nonostante l’esito rassicurante di lunedì, Baka ha effettuato un altro tampone. Negativo”. Bakayoko vuole giocare contro il Milan. “Ha trasmesso a Rino e compagni la sua voglia di giocare con il Milan, la sua ex. Tutto dipenderà dal decorso dell’influenza. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 novembre 2020) Migliorano le condizioni di, che nei giorni scorsi aveva la febbre alta, riconducibile ad un normale statole, visto che l’esito del tampone a cui era stato sottoposto è stato negativo. Il Corriere dello Sport scrive che il centrocampista sta meglio. “la febbre non è ancora passata e ieri non si è allenato, però si tratta di uno statole non riconducibile al Covid. Proprio così: tanto per essere ancora più certi, nonostante l’esito rassicurante di lunedì, Baka ha effettuato un altro tampone. Negativo”.vuole giocare contro il Milan. “Ha trasmesso a Rino e compagni la sua voglia di giocare con il Milan, la sua ex. Tutto dipenderà dal decorso dell’. L'articolo ilNapolista.

Migliorano le condizioni di Bakayoko, che nei giorni scorsi aveva la febbre alta, riconducibile ad un normale stato influenzale, visto che l’esito del tampone a cui era stato sottoposto è stato ...

