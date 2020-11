Coronavirus: al via vertice di governo con Conte e Gualtieri (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - E' iniziato il vertice di governo sulle misure economiche per fronteggiare l'emergenza Covid. Oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e i capi delegazione delle forze di maggioranza, sono presenti i responsabili economici dei partiti che sostengono il governo nonché il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - E' iniziato ildisulle misure economiche per fronteggiare l'emergenza Covid. Oltre al premier Giuseppe, il ministro dell'Economia Robertoe i capi delegazione delle forze di maggioranza, sono presenti i responsabili economici dei partiti che sostengono ilnonché il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.

enpaonlus : La pandemia da coronavirus non ha chiuso i wet market, la videoinchiesta nell’inferno dei mercati cin…… - andreapurgatori : SAPEVATELO. Radio Maria: 'Il #coronavirus è un complotto sotto l'impulso di Satana' - DPCgov : #15novembre #Coronavirus Sei un medico specializzato in anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell… - Sofia_1_vv : RT @enpaonlus: La pandemia da coronavirus non ha chiuso i wet market, la videoinchiesta nell’inferno dei mercati cin… - stella6615 : RT @Filomen30847137: “Regole del Ministero sbagliate! Ho curato il Covid senza seguirle: non ho avuto un solo paziente in terapia intensiva… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus: via alla distribuzione dei test rapidi ai medici di famiglia PisaToday Covid, il padre sta male: l’appello per trovare la bombola d’ossigeno

Un uomo di 67 anni risultato positivo al Coronavirus necessita di una bombola d'ossigeno. Il figlio lancia un appello sui social.

Anziano cade dalla sedia a rotelle e muore: lo riprendono col telefonino per mettere la scena sui social

E’ accaduto a Vittoria, nel Ragusano. L’uomo avrebbe avuto un malore. All’arrivo del 118 per lui non c’era più niente da fare. I parenti hanno sporto denuncia contro ignoti ...

Un uomo di 67 anni risultato positivo al Coronavirus necessita di una bombola d'ossigeno. Il figlio lancia un appello sui social.E’ accaduto a Vittoria, nel Ragusano. L’uomo avrebbe avuto un malore. All’arrivo del 118 per lui non c’era più niente da fare. I parenti hanno sporto denuncia contro ignoti ...