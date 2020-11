Carlo Verdone, Biografia, ex Moglie e Figli (Di giovedì 19 novembre 2020) Alla fine ci è arrivato pure lui, a 70 anni. Nonostante l’ipocondria, le ansie, le paure, gli attacchi di panico che da sempre lo accompagnano, e che lo hanno reso, sono parole sue, «più esperto in medicine di un farmacista», Carlo Verdone entra nella terza età, e ci entra in perfetta forma, in buona salute, ancora all’apice della creatività, e circondato dall’amore del pubblico e dalla stima dei critici, un binomio che è davvero difficile da ottenere in vita. Ma non è stato sempre così: a Verdone è toccata la stessa sorte di alcuni dei più grandi artisti italiani: essere presi sottogamba, solo perché facevano ridere. E Verdone ha sempre avuto questa grande dote: fare ridere riproducendo il mondo, i caratteri, i personaggi bizzarri e caricaturali che scopriva intorno a sé, girando per le vie di Roma. Di famiglia ... Leggi su aciclico (Di giovedì 19 novembre 2020) Alla fine ci è arrivato pure lui, a 70 anni. Nonostante l’ipocondria, le ansie, le paure, gli attacchi di panico che da sempre lo accompagnano, e che lo hanno reso, sono parole sue, «più esperto in medicine di un farmacista»,entra nella terza età, e ci entra in perfetta forma, in buona salute, ancora all’apice della creatività, e circondato dall’amore del pubblico e dalla stima dei critici, un binomio che è davvero difficile da ottenere in vita. Ma non è stato sempre così: aè toccata la stessa sorte di alcuni dei più grandi artisti italiani: essere presi sottogamba, solo perché facevano ridere. Eha sempre avuto questa grande dote: fare ridere riproducendo il mondo, i caratteri, i personaggi bizzarri e caricaturali che scopriva intorno a sé, girando per le vie di Roma. Di famiglia ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato questa mattina a Carlo #Verdone per fargli gli auguri per il 70º compleanno… - albertoangela : Buon compleanno a Carlo Verdone, persona di grande umanità e rara umiltà. Un artista unico, capace di entrare nel c… - chetempochefa : “Salendo con la macchina, sentivo che c'era qualcosa che non andava. Arriviamo in alto e Claudia me fa 'Avrei un pr… - gui_sann : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha telefonato questa mattina a Carlo #Verdone per fargli gli auguri per il 70º compleanno. Nel cor… - Notiziedi_it : Da Amici a Zora, dizionario immaginario per i 70 anni “un sacco belli” di Carlo Verdone -