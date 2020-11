Vettel, nella sua ‘dedica’ a Binotto non poteva essere più sincero! (Di mercoledì 18 novembre 2020) Chi mi conosce sa come in molte occasioni io abbia contestato ed attaccato, anche duramente, sia Mattia Binotto che Sebastian Vettel. Stavolta però, con Binotto a casa (ed io credo forzosamente) è il tedesco a prendersi una rivalsa con colui che telefonicamente nell’inverno passato gli comunicò che il rapporto con la Ferrari si sarebbe concluso a fine stagione. Lascio spazio in questo mio blog ad un post che il mio amico Alessandro Francese, collaboratore di F1Sport.it, mi ha inoltrato e che con piacere condivido con voi miei lettori in attesa dei vostri commenti. di Alessandro Francese In Turchia Sebastian Vettel ha sorpreso sfoderando una prestazione da campione, non era bollito? Dopo la gara, mimetizzata dal sorriso, la dedica a Mattia Binotto: “Senza di lui il miglior risultato stagionale, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Chi mi conosce sa come in molte occasioni io abbia contestato ed attaccato, anche duramente, sia Mattiache Sebastian. Stavolta però, cona casa (ed io credo forzosamente) è il tedesco a prendersi una rivalsa con colui che telefonicamente nell’inverno passato gli comunicò che il rapporto con la Ferrari si sarebbe concluso a fine stagione. Lascio spazio in questo mio blog ad un post che il mio amico Alessandro Francese, collaboratore di F1Sport.it, mi ha inoltrato e che con piacere condivido con voi miei lettori in attesa dei vostri commenti. di Alessandro Francese In Turchia Sebastianha sorpreso sfoderando una prestazione da campione, non era bollito? Dopo la gara, mimetizzata dal sorriso, la dedica a Mattia: “Senza di lui il miglior risultato stagionale, ...

