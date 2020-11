Uccisi dalla frana in Val Ferret, i figli: “Imputati alla natura errori umani, vogliamo giustizia” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Travolti e Uccisi dalla frana in Val Ferret, i figli della coppia continuano la loro battaglia legale: “Genitori Uccisi dall’incuria. Non devono più essere imputati alla natura errori e negligenze umane. vogliamo giustizia”. Risale a due anni fa, ormai, la tregedia di Courmayeur. Una frana distaccatasi in Val Ferret ha provocato la morte dei coniugi L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 18 novembre 2020) Travolti ein Val, idella coppia continuano la loro battaglia legale: “Genitoridall’incuria. Non devono più essere imputatie negligenze umane.. Risale a due anni fa, ormai, la tregedia di Courmayeur. Unadistaccatasi in Valha provocato la morte dei coniugi L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

WineRoland : RT @sbonaccini: Oggi ricorre il 60^ anniversario della strage dei “Morti di Reggio Emilia”, i cinque giovani operai, ex partigiani, uccisi… - eurolex2015 : Allegria...!!! #secondaondata #Covid_19 #coronavirus , dalla #Corsica stà espandendosi anche l'#aviaria H1N1.....… - maritacassan : RT @DinamoPress: #Peru sesto giorno di manifestazioni in tutto il paese dopo la destituzione del presidente, nelle piazze migliaia chiedono… - Niallsenergy : “Spalancò gli occhi. <Dimmi il nome di un eroe che è stato felice.> Riflettei. Eracle era impazzito e aveva ucciso… - Agus_no_doctor : @AntoTavolieri Purtroppo i piccoli negozi sono rimasti in pochi, uccisi dalla grossa distribuzione. -

Ultime Notizie dalla rete : Uccisi dalla Omicidio di Seriate, il genetista: "Del Gaudio e Roveri uccise dalla stessa mano" IL GIORNO TEANO – Addio al luogotenente dei carabinieri Pasquale Licciardi, ucciso dal Covid a soli 53 anni

11:50:44 TEANO. Le forze dell’ordine piangono ancora un’altra vittima a causa del Coronavirus. Si tratta del luogotenente dei carabinieri Pasquale Licciardi, 53 anni di Teano, addetto all’Ufficio oper ...

Santa Maria La Carità. Seconda vittima, città in lutto. Il sindaco: «Il covid uccide ancora»

Cittadina in lutto, il sindaco Giosué D’Amora annuncia il secondo decesso di Covid. Il virus ha ucciso ancora, e ancora una volta si tratta di un’anziana di 81 anni: Angela Cascone. «Oggi è un'altra g ...

11:50:44 TEANO. Le forze dell’ordine piangono ancora un’altra vittima a causa del Coronavirus. Si tratta del luogotenente dei carabinieri Pasquale Licciardi, 53 anni di Teano, addetto all’Ufficio oper ...Cittadina in lutto, il sindaco Giosué D’Amora annuncia il secondo decesso di Covid. Il virus ha ucciso ancora, e ancora una volta si tratta di un’anziana di 81 anni: Angela Cascone. «Oggi è un'altra g ...