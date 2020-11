Strage in autostrada, fatale il colpo di sonno: aveva guidato per trenta ore (Di mercoledì 18 novembre 2020) Era così ubriaco di stanchezza, dopo un viaggio massacrante e assurdo , che il colpo di sonno non lasciò scampo né a lui, che piombò con la sua monovolume su un Tir fermo in corsia d'emergenza, né ai ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 18 novembre 2020) Era così ubriaco di stanchezza, dopo un viaggio massacrante e assurdo , che ildinon lasciò scampo né a lui, che piombò con la sua monovolume su un Tir fermo in corsia d'emergenza, né ai ...

Strage in autostrada, fatale il colpo di sonno: aveva guidato per trenta ore

Morirono in quattro, nella strage dell’Autosole, il 5 giugno, subito dopo la fine del primo lockdown che fino al 2 vietava di oltrepassare i confini regionali: i nonni e i due nipotini, un maschio e ...

Arresto Castellucci, Possetti: "Serve coraggio sulle concessioni e giustizia per i nostri morti"

GENOVA - "Sono andata vicino alla foto dei miei cari e li ho baciati” così Egle Possetti, presidente del comitato ricordo vittime crollo ponte Morandi, ricorda con voce rotta dall’emozione il momento ...

