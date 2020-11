Sport in tv oggi mercoledì 18 novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Nuova giornata ditutta da vivere in nostra compagnia, quella di questo giovedì 18. Fari puntati sulla Nations League 2020-2021 di calcio e sull’Italia. La Nazionale azzurra guidata da Alberico Evani, in sostituzione di Roberto Mancini (positivo al Covid-19), affronterà la Bosnia a Sarajevo per confermarsi prima del girone e staccare il biglietto per le Final Eight del prossimo ottobre. Di scena però anche il tennis con il round robin delle ATP Finals, il basket con le compagini del Bel Paese impegnate in Eurolega, EuroCup e in Champions League.IN TV (18) 15.00 TENNIS (ATP Finals 2020): Zverev vs Schwartzman – Diretta tv su SkyUno (canale 201) e su SkyArena (canale 204), live ...