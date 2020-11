Pamela Prati, si sposa: chi è? (Di mercoledì 18 novembre 2020) Pamela Prati è tornata. Prima un libro, un’autobiografia, adesso una canzone, Mariposita, dedicata a sua madre. A Chi la show girl torna a parlare anche di Mark Caltagirone e del bisogno continuo di amore. Pamela Prati è tornata. Lo scorso maggio ha scritto la propria autobiografia, “Come una carezza“, e adesso torna con una canzone, Mariposita, dedicata a sua madre, alla donna Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 18 novembre 2020)è tornata. Prima un libro, un’autobiografia, adesso una canzone, Mariposita, dedicata a sua madre. A Chi la show girl torna a parlare anche di Mark Caltagirone e del bisogno continuo di amore.è tornata. Lo scorso maggio ha scritto la propria autobiografia, “Come una carezza“, e adesso torna con una canzone, Mariposita, dedicata a sua madre, alla donna Articolo completo: dal blog SoloDonna

1_starrynight : RT @sisivabbe: Il nuovo commissario in Calabria sarà una creatura mitologica metà marito di Pamela Prati e metà attentatore di Belpietro - burbvlarry : RT @caro_96_: Come rovinare un cast: allungando il programma perché tutti avranno un mental breakdown e scapperanno dalla porta rossa stile… - caro_96_ : Come rovinare un cast: allungando il programma perché tutti avranno un mental breakdown e scapperanno dalla porta r… - Notiziedi_it : Pamela Prati si riprende la scena: “Un giorno la verità verrà fuori” - Lucia37603819 : RT @DelpapaMax: +++ ULTIM'ORA +++ Trovata soluzione in #Calabria. Pool con Fabrizio Corona, Andrea Diprè, Wanna Marchi & figlia Stefania, C… -