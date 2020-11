Mes, lo stop di Zingaretti a Di Maio e Sassoli (Di mercoledì 18 novembre 2020) «Dieci giorni fa avevamo deciso di smetterla con le bandierine e di lavorare insieme per l’Italia e darci una visione comune del futuro. Sviluppo, lavoro, sanità. Lotta alle diseguaglianze per dare sicurezza alle persone». Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, su Repubblica, commenta così le parole di Luigi Di Maio, arrivate dopo gli Stati Generali grillini. «Nel governo il M5S deve pesare di più», ha detto il ministro degli Esteri, facendo riemergere lo spettro di una guerriglia interna alla maggioranza. Guerriglia che si è già riaperta, in realtà, sul Mes, la linea speciale di credito del fondo Salva Stati messa a disposizione dall’Unione europea per le spese sanitarie. All’Italia dovrebbero arrivare oltre 36 miliardi, ma tra una battaglia ideologica ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 18 novembre 2020) «Dieci giorni fa avevamo deciso di smetterla con le bandierine e di lavorare insieme per l’Italia e darci una visione comune del futuro. Sviluppo, lavoro, sanità. Lotta alle diseguaglianze per dare sicurezza alle persone». Il segretario del Partito democratico Nicola, su Repubblica, commenta così le parole di Luigi Di, arrivate dopo gli Stati Generali grillini. «Nel governo il M5S deve pesare di più», ha detto il ministro degli Esteri, facendo riemergere lo spettro di una guerriglia interna alla maggioranza. Guerriglia che si è già riaperta, in realtà, sul Mes, la linea speciale di credito del fondo Salva Stati messa a disposizione dall’Unione europea per le spese sanitarie. All’Italia dovrebbero arrivare oltre 36 miliardi, ma tra una battaglia ideologica ...

lauraboldrini : Per un'Europa di crescita e giustizia sociale, partiamo dalle proposte del presidente @DavidSassoli. Azzeramento d… - TatyLorenzini : RT @S_Giacomoni: Legge di Bilancio, Mes Sanitario, proposte di #ForzaItalia per l’Italia, riforma fiscale, stop a tasse fino al 31 marzo 20… - forza_italia : RT @S_Giacomoni: Legge di Bilancio, Mes Sanitario, proposte di #ForzaItalia per l’Italia, riforma fiscale, stop a tasse fino al 31 marzo 20… - BritPopular : RT @S_Giacomoni: Legge di Bilancio, Mes Sanitario, proposte di #ForzaItalia per l’Italia, riforma fiscale, stop a tasse fino al 31 marzo 20… - FI_Veneto : RT @S_Giacomoni: Legge di Bilancio, Mes Sanitario, proposte di #ForzaItalia per l’Italia, riforma fiscale, stop a tasse fino al 31 marzo 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes stop Mes, lo stop di Zingaretti a Di Maio e Sassoli Linkiesta.it L’irritazione dei DemMes, lo stop di Zingaretti a Di Maio e Sassoli

Il leader del Partito democratico: «Pensavo che il tempo delle bandierine sul governo fosse finito». Su Fondo Salva Stati e cancellazione del debito, commenta: «Non servono proposte estemporanee». Ma ...

RIFORMA MES E DEBITO/ L’ultima mossa del Pd “europeo” per salvare conti e Governo

Sassoli e Letta hanno spiazzato il Pd, proponendo il superamento del Mes e la cancellazione del debito pandemico. Un mossa salva-governo?

Il leader del Partito democratico: «Pensavo che il tempo delle bandierine sul governo fosse finito». Su Fondo Salva Stati e cancellazione del debito, commenta: «Non servono proposte estemporanee». Ma ...Sassoli e Letta hanno spiazzato il Pd, proponendo il superamento del Mes e la cancellazione del debito pandemico. Un mossa salva-governo?