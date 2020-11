Mario Balotelli | l' indiscrezione | a 30 anni torna in Inghilterra? Contatti avviati | un tristissimo finale di carriera

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Pernon è ancora finita. A 30, l'ex di Inter, Manchester City, Milan e Liverpool, reduce da una disastrosa stagione nel Brescia, si sta allenando con i dilettanti del Franciacorta, vicino a casa, studiando le mosse per il ritorno nel grande calcio. Il suo agente Mino Raiola finora non è riuscito a trovargli una sistemazione all'altezza, se non del suo talento ormai sbiadito, perlomeno del suo ingaggio ultramilionario. Nei mesi scorsi si è parlato di Sudamerica e di Asia, negli ultimi giorni del Bologna di Sinisa Mihajilovic, che da vice di Roberto Mancini all'Inter ha contribuito a lanciarne lae che da buon sergente di ferro ora potrebbe rimetterlo in riga. Ma secondo il tabloid britco The Sun, in queste ora sta decollando una pista suggestiva: di nuovo ...