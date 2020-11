L’uomo più sexy del 2020 è Michael B. Jordan (secondo People) (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’uomo più sexy del 2020 è l’attore afro-americano Michael B. Jordan, secondo l’annuale classifica della rivista People. L’attore 33enne, diventato celebre per i ruoli in Black Panther e Creed ha commentato la notizia dicendosi super felice: “Sono elettrizzato per questo premio, è un grande onore e le donne della mia famiglia ne andranno orgogliosissime”. Michael, quinto attore afro nella storia del magazine a ottenere l’ambito riconoscimento, oltre che attore talentuoso, è anche molto attivo nel sociale, sostenendo il movimento #blacklivesmatter e alle elezioni presidenziali americane si è schierato apertamente con Joe Biden e Kamala Harris. Inoltre, la sua casa di produzione Outlier Society Production è stata la prima a praticare i criteri ... Leggi su dilei (Di mercoledì 18 novembre 2020)piùdelè l’attore afro-americanoB.l’annuale classifica della rivista. L’attore 33enne, diventato celebre per i ruoli in Black Panther e Creed ha commentato la notizia dicendosi super felice: “Sono elettrizzato per questo premio, è un grande onore e le donne della mia famiglia ne andranno orgogliosissime”., quinto attore afro nella storia del magazine a ottenere l’ambito riconoscimento, oltre che attore talentuoso, è anche molto attivo nel sociale, sostenendo il movimento #blacklivesmatter e alle elezioni presidenziali americane si è schierato apertamente con Joe Biden e Kamala Harris. Inoltre, la sua casa di produzione Outlier Society Production è stata la prima a praticare i criteri ...

