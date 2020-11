Lapadula titolare ma sconfitto | ecco come è andata contro l’Argentina

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Perù di Gianlucanon è riuscito a ribaltare il pronosticol’Argentina di Leo Messi rimediando il terzo ko nel girone sudamericano di qualificazione a Qatar 2022. Per il giallorosso prima apparizione con la Blanquirroja dadopo il debutto a gara in corso nella precedente sfida con il Cile. Poche le chance di mettersi in mostra nella serata di Lima in cui a brillare è stata soprattutto l’Argentina grazie ad alcune delle sue stelle più luminose. Nel 2-0 che ha regalato altri tre punti preziosi alla squadra di Scaloni non è andato in gol Messi (che ha però recriminato un rigore parso netto nella ripresa) ma hanno fatto centro prima il centrocampista dello Stoccarda, Nicolas Gonzalez, e poi l’interista Lautaro Martinez, ...