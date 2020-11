Giulia Accardi | quando le dissero | «Sei bella di faccia | ma…»

Leggi su dilei

(Di mercoledì 18 novembre 2020), classe 1992, è una modella plus size che ha scoperto sulla sua pelle cosa voglia dire essere considerata diversa, non convenzionale. E lo ha scoperto durante uno dei suoi primi shooting fotografici, dopo aver vinto il titolo nazionale di Miss Italia Curvy. Se chiude gli occhi ancora se lo ricorda: «Avevo appena finito di scattare, mi sentivo così, ero soddisfatta delle foto, del lavoro fatto, ero proprio fiera di me. A un certo punto si avvicina il fotografo che guardandomi negli occhi mi dice: “Tu hai un viso pazzesco se solo fossi dieci chili di meno saresti perfetta“. Mi sono sentita all’improvviso non abbastanza, mi sono sentita sbagliata, con le sue parole quella persona aveva rovinato tutto. Ricordo di essere tornata a casa e di essermi messa a piangere». Da quel momento la pressione del mondo della moda ...