GF Vip: Signorini smaschera Zorzi? (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da poco è entrata anche la bella Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante i rapporti con Tommaso Zorzi fossero molto tesi, i due hanno fatto finta di niente. Alfonso Signorini di recente ha parlato del rapporto tra i due influencer. Giulia e Tommaso hanno sorpreso tutti; i fan del Grande Fratello si aspettavano un comportamento totalmente diverso dai due influencer. Il motivo? Secondo le indiscrezioni Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da poco è entrata anche la bella Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante i rapporti con Tommasofossero molto tesi, i due hanno fatto finta di niente. Alfonsodi recente ha parlato del rapporto tra i due influencer. Giulia e Tommaso hanno sorpreso tutti; i fan del Grande Fratello si aspettavano un comportamento totalmente diverso dai due influencer. Il motivo? Secondo le indiscrezioni Articolo completo: dal blog SoloDonna

clikservernet : Cristiano Malgioglio: “Vado al Grande Fratello Vip 5, per Alfonso Signorini e salvarmi dal virus” - Noovyis : (Cristiano Malgioglio: 'Vado al Grande Fratello Vip 5, per Alfonso Signorini e salvarmi dal virus') Playhitmusic - - CircillaMonduz2 : Fuori subito la contessa de blanck o non seguiremo piu' il gf vip! Ha ammorbato gia' troppo mediaset. Togliete la c… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Signorini: “Trovato concorrente per Zorzi”, gli indizi - infoitcultura : Grande Fratello Vip, bomba sul reality, Alfonso Signorini: 'La cosa più difficile sarà dirlo ai concorrenti' -