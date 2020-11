Gazzetta: L'Inter vuole Milik per gennaio, pronto allo scambio con Vecino (Di mercoledì 18 novembre 2020) ... secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, vedranno nel mirino nerazzurro anche l'attaccante del Napoli Milik. L'Inter punterà allo scambio ed è pronto a sacrificare Vecino. La situazione ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 novembre 2020) ... secondo quanto riporta oggi ladello Sport, vedranno nel mirino nerazzurro anche l'attaccante del Napoli. L'punteràed èa sacrificare. La situazione ...

Vecino piace a Gattuso e sarebbe un ottimo sostituto per Bakayoko, ma un'ulteriore possibilità potrebbe arrivare dal riscatto che il Napoli deve ancora pagare per Politano ...

Inter, Conte e il nuovo corso: perché i gol regalati non sono un errore, ma il prezzo di una rivoluzione appena cominciata

I numeri parlano chiaro: baricentro più alto e schieramento iper offensivo testimoniano il nuovo atteggiamento di Conte, che prevede anche rischi e inciampi. Ma il suo modello è Klopp: per creare una ...

