Cucchi | Tomasone davanti al giudice | “Era magro e tossicodipendente | ma non mi parlarono di percosse”

(Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – Al momento dell’arresto, il 15 ottobre del 2009, e della sua detenzione in camera di sicurezza, Stefano Cucchi “aveva delle condizioni di salute non buone: era molto magro, aveva problemi di tossicodipendenza, si alzava a fatica dalla branda. Ma non fu fatto alcun riferimento a percosse”. Lo ha raccontato l’allora capo del comando provinciale dei Carabinieri di Roma, Vittorio Tomasone, nel corso di un’udienza del processo sui depistaggio relativi alla morte del giovane geometra romano avvenuta il 22 ottobre 2009 (ucciso dalle conseguenze delle percosse subite da due carabinieri), riferendo su cio’ che gli era stato relazionato dal militare di servizio alla stazione di Tor Sapienza, che poi avrebbe portato Cucchi in Tribunale a piazzale Clodio.