Australia, lockdown di sei giorni a sud dopo un focolaio ad Adelaide (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il premier Steven Marshall, nell’Australia meridionale, ha deciso di indire un mini lockdown di sei giorni a seguito di un focolaio ad Adelaide Steven Marshall, premier dell’Australia meridionale, ha indetto un lockdown dalla durata di sei giorni per arginare la diffusione del Covid-19. Le misure stringenti avranno inizio a partire dalla mezzanotte di oggi. La L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il premier Steven Marshall, nell’meridionale, ha deciso di indire un minidi seia seguito di unadSteven Marshall, premier dell’meridionale, ha indetto undalla durata di seiper arginare la diffusione del Covid-19. Le misure stringenti avranno inizio a partire dalla mezzanotte di oggi. La L'articolo proviene da Inews.it.

