731 le vittime in un giorno, scendono i contagi e il rapporto tamponi-positivi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Solo nell'ultimo mese ci sono stati diecimila vittime. Il numero di nuovi casi è più alto di ieri, 32.000 ma la tendenza è alla stabilità, con un rapporto tamponi/positivi che scende al 15%.

731 vittime. I contagi aumentano di 32mila, terapie intensive +120

Covid, il dato choc sui morti (731): perché è così alto?

Stavolta il dato delle vittime fa impressione: altri 731 in un giorno, il più alto dallo scorso 3 aprile, con il totale che ha superato anche la cifra di 46 mila. Ma mette i brividi ...

