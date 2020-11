xCloud per PC in un primo video che mostra il servizio di cloud gaming in azione (Di martedì 17 novembre 2020) Dallo scorso settembre, grazie a Xbox Game Pass Ultimate, è possibile giocare in cloud alcuni giochi nel catalogo. Finora, questa funzione era disponibile solo per i possessori di cellulari e tablet Android. Ma Microsoft sta lavorando a una soluzione per giocare in cloud non solo su iOS, ma anche su PC con Windows.Oggi, Windows Central è stato in grado di testare xcloud esclusivamente su PC. Questa non è la funzione di streaming ma l'opzione per giocare senza console direttamente dal cloud. L'acquisizione è stata effettuata su un Surface Pro X con una connessione Internet domestica da 200 MB. Non è stata osservata alcuna latenza ed i controlli si sono rivelati molto reattivi. Il video ci introduce rapidamente all'interfaccia che elenca i vari giochi ... Leggi su eurogamer (Di martedì 17 novembre 2020) Dallo scorso settembre, grazie a Xbox Game Pass Ultimate, è possibile giocare inalcuni giochi nel catalogo. Finora, questa funzione era disponibile solo per i possessori di cellulari e tablet Android. Ma Microsoft sta lavorando a una soluzione per giocare innon solo su iOS, ma anche su PC con Windows.Oggi, Windows Central è stato in grado di testareesclusivamente su PC. Questa non è la funzione di streaming ma l'opzione per giocare senza console direttamente dal. L'acquisizione è stata effettuata su un Surface Pro X con una connessione Internet domestica da 200 MB. Non è stata osservata alcuna latenza ed i controlli si sono rivelati molto reattivi. Ilci introduce rapidamente all'interfaccia che elenca i vari giochi ...

