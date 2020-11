Vigili del Fuoco salvano cane caduto in pozzo artesiano (Di martedì 17 novembre 2020) Roma – Salvataggio ‘a 4 zampe’ oggi alle 15.30. I Vigili del Fuoco di Roma hanno tratto in salvo un cane precipitato in un pozzo artesiano di circa 6 metri all’interno della Riserva dell’lnsugherata in Via Augusto Conti, 136, in zona Trionfale a Roma. Il personale intervenuto con tecniche di arrampicata grazie al Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), ha tratto in salvo l’animale, che e’ tornato all’aria aperta, in buone condizioni. Leggi su romadailynews (Di martedì 17 novembre 2020) Roma – Salvataggio ‘a 4 zampe’ oggi alle 15.30. Ideldi Roma hanno tratto in salvo unprecipitato in undi circa 6 metri all’interno della Riserva dell’lnsugherata in Via Augusto Conti, 136, in zona Trionfale a Roma. Il personale intervenuto con tecniche di arrampicata grazie al Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), ha tratto in salvo l’animale, che e’ tornato all’aria aperta, in buone condizioni.

