Sanità in Calabria | accordo Emergency-Protezione Civile

ROMA (ITALPRESS) – "Oggi pomeriggio abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione Civile per contribuire concretamente a rispondere all'emergenza sanitaria in Calabria. Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto. Ringrazio il Governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno". Lo annuncia su Facebook Gino Strada.(ITALPRESS).

