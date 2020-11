Maurizio Costanzo | «Selvaggia Roma? Più che una entrata nella casa | sembra una scappata di casa»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 17 novembre 2020)(Us Endemol Shine)fa le pagelle alle concorrenti del Grande Fratello Vip. Il celebre giornalista e conduttore ha infatti espresso il suo punto di vista su due ‘vippone’ reclusedi Cinecittà, con dei commenti critici ma divertenti. Nel mirino dell’uomo sono entrate Maria Teresa Ruta e, bersagliate dalno in maniera piuttosto “piccata”. AChi,ha asserito in primis che Maria Teresa potrebbe facilmente vincere il programma. Tuttavia, il ‘buon’ha messo in dubbio il sorriso ostentato della donna: “Maria Teresa ...