L’Iss | “Ecco come funziona il sistema che divide l’Italia in 3 aree I 21 parametri? Così l’analisi è più solida L’indice Rt è affidabile”

I dati relativi al monitoraggio "sono aggiornati" e "gli indicatori utilizzati sono quelli più recenti di cui è possibile garantire l'affidabilità del dato. Ci sono poi calcoli che permettono di stimarne l'andamento e di ragionare sulla proiezione al periodo attuale". L'Istituto superiore di sanità con alcune slide e un vademecum sul proprio sito spiega come funziona il calcolo dei dati epidemici e il sistema di valutazione del rischio, quello che determina poi l'inserimento di una Regione in zona gialla, arancione o rossa. Un'iniziativa che arriva nella stesse ore in cui i governatori sono tornati a contestare il piano anti Covid, chiedendo di rimettere ufficialmente in discussione il meccanismo scientifico che le stesse Regioni solo un mese fa avevano ...

