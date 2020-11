Lazio, incognita Luiz Felipe: è ancora fermo (Di martedì 17 novembre 2020) FORMELLO - Simone Inzaghi ancora orfano di Luiz Felipe . In casa Lazio è diventata una mission impossible avere la rosa al completo. Il brasiliano non si è più allenato con il resto dei compagni dalla ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020) FORMELLO - Simone Inzaghiorfano di. In casaè diventata una mission impossible avere la rosa al completo. Il brasiliano non si è più allenato con il resto dei compagni dalla ...

Il brasiliano era uscito malconcio dalla sfida con la Juve. Controlli alla caviglia 8 giorni fa, è stato sempre assente ...

