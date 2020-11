Gruppo Maip | partner di Eastman per i materiali automobilistici sostenibili

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 novembre 2020) Formulazioni speciali per fornire contenuti riciclati a base biologica e molecolare KINGSPORT, Tennessee, 17 novembre 2020 /PRNewswire/e il, uno dei principali formulatori e produttori internazionali di composti plastici con sede a Torino (Italia), hanno annunciato unaship per la formulazione di nuove soluzioni di polimeriper applicazioni interne nel settore automobilistico. Ciò darà vita a un portafoglio esclusivo di formulazioni basate sulla tecnologia di riciclaggio circolare avanzato di, che offre una gamma di soluzioni in termini di contenuto riciclato a base biologica e molecolare con il copoliestereTritan™ Renew e la bioplastica tecnologica Trēva™ Renew. "Questa ...