Enock, spunta una nuova ragazza: “Mi frequentavo con lui, poi ho scoperto del fidanzamento con Giorgia” (Di martedì 17 novembre 2020) Selvaggia Roma ha accusato Enock di averci provato con lei quando era già fidanzato. Il gieffino ha ammesso l’esistenza di alcuni messaggi, ma ha anche detto che sono stati inviati da un suo amico. Stamani a Mattino 5 è arrivato un altro scoop sul fratello di Balotelli. Biagio D’Anelli ha detto di essere stato contattato da una ragazza che dice di essere uscita per mesi con Barwuah. “Mi auguro che chi gestisce l’account di Selvaggia tiri fuori questi presunti messaggi. Così risolviamo l’arcano mistero. Enock, bellissimo ragazzo, corteggiatissimo. Ieri magicamente mi è arrivato un messaggio da una ragazza di cui per ora non posso fare il nome. Lei è di Bergamo, è rimasta delusa dall’atteggiamento di Enock perché da ... Leggi su biccy (Di martedì 17 novembre 2020) Selvaggia Roma ha accusatodi averci provato con lei quando era già fidanzato. Il gieffino ha ammesso l’esistenza di alcuni messaggi, ma ha anche detto che sono stati inviati da un suo amico. Stamani a Mattino 5 è arrivato un altro scoop sul fratello di Balotelli. Biagio D’Anelli ha detto di essere stato contattato da unache dice di essere uscita per mesi con Barwuah. “Mi auguro che chi gestisce l’account di Selvaggia tiri fuori questi presunti messaggi. Così risolviamo l’arcano mistero., bellissimo ragazzo, corteggiatissimo. Ieri magicamente mi è arrivato un messaggio da unadi cui per ora non posso fare il nome. Lei è di Bergamo, è rimasta delusa dall’atteggiamento diperché da ...

Frenci55398434 : #GFVIP Beh, Enock, ovvio che non si è mai stati santi da single, e che da fidanzati invece spunta l’aureola ?????? - BITCHYFit : Enock, spunta una nuova ragazza: “Mi frequentavo con lui, poi ho scoperto del fidanzamento con Giorgia” - _fabgirl_ : enock maschio etero tipico che per uscire da situazioni spiacevoli se ne spunta con “scusa ?????? il mio amico mi avev… - _attimofuggente : IN TUTTA STA CACIARA ENOCK-SELVAGGIA SPUNTA UN MASSIMILIANO SELVATICO CHE SE NE ESCE DICENDO 'EH MA SE ERI FIDANZAT… -

Ultime Notizie dalla rete : Enock spunta Enock Barwuah | pepe sulla polemica con Selvaggia | ‘Aveva un’amante’ ViaggiNews.com Mattino 5: Enock ha tre fidanzate?

Continuano a fare chiacchierare le parole di Selvaggia Roma che, nei gironi scorsi al Grande Fratello Vip , ha spiegato che tra lei ed Enock c’è stato ...

Grande Fratello Vip, Enock Barwuah traditore seriale? Un'altra ragazza accusa il gieffino

Enock Barwuah nella bufera. Il fratello di Mario Balotelli è stato accusato da Selvaggia Roma di aver tradito la fidanzata Giorgia, ma il concorrente del Grande Fratello Vip ha negato tutto. A Mattino ...

Continuano a fare chiacchierare le parole di Selvaggia Roma che, nei gironi scorsi al Grande Fratello Vip , ha spiegato che tra lei ed Enock c’è stato ...Enock Barwuah nella bufera. Il fratello di Mario Balotelli è stato accusato da Selvaggia Roma di aver tradito la fidanzata Giorgia, ma il concorrente del Grande Fratello Vip ha negato tutto. A Mattino ...