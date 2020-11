Droga in piazza Dante: un altro arresto (Di mercoledì 18 novembre 2020) Droga e denaro sequestrati allo spacciatore La Lega vuole (ancora) chiudere piazza Dante, questa volta lo permettono le norme anti-covid 11 novembre 2020 piazza Dante ancora nel mirino della Questura: ... Leggi su trentotoday (Di mercoledì 18 novembre 2020)e denaro sequestrati allo spacciatore La Lega vuole (ancora) chiudere, questa volta lo permettono le norme anti-covid 11 novembre 2020ancora nel mirino della Questura: ...

Ultime Notizie dalla rete : Droga piazza Varese, droga in piazza della Repubblica. La polizia ferma anche un clandestino malpensa24.it Livorno, spacciavano droga con la bimba in carrozzina

Sgominata da Guardia di Finanza e procura una maxirete composta da italiani, sudamericani e africani, 19 arresti ...

Operazione Time out – Sgominata maxi-rete di spaccio tra sud americani, africani e livornesi

Il nome dell’operazione, “TIME OUT”, diretta dalla Procura di Livorno e condotta dalla Guardia di Finanza, nasce dal “linguaggio in codice” che i pusher usavano per comunicare tra loro, ore e minuti c ...

