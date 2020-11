Cyberpunk 2077 uscirà su due dischi blu-ray (Di martedì 17 novembre 2020) Aggiornamento: Su Reddit è arrivata un'ulteriore conferma che sembra davvero eliminare ogni dubbio. Un utente che afferma di lavorare per una compagnia che si occupa di marketing ha condiviso l'immagine della custodia del gioco confermando cosa verrà proposto all'interno della versione fisica.Oltre alla presenza di questi contenuti è anche stato confermato il peso del gioco in versione PS4. Il titolo richiederà un minimo di 70 GB sulla console Sony e possiamo quindi aspettarci dimensioni simili anche su Xbox One mentre le versioni next-gen molto probabilmente saranno più mastodontiche.News originale: Cyberpunk 2077 è sicuramente uno dei giochi più attesi del 2020 e, mentre CD Projekt RED continua a condividere numerose informazioni attraverso gli eventi Night City Wire, ora emerge un dettaglio che ... Leggi su eurogamer (Di martedì 17 novembre 2020) Aggiornamento: Su Reddit è arrivata un'ulteriore conferma che sembra davvero eliminare ogni dubbio. Un utente che afferma di lavorare per una compagnia che si occupa di marketing ha condiviso l'immagine della custodia del gioco confermando cosa verrà proposto all'interno della versione fisica.Oltre alla presenza di questi contenuti è anche stato confermato il peso del gioco in versione PS4. Il titolo richiederà un minimo di 70 GB sulla console Sony e possiamo quindi aspettarci dimensioni simili anche su Xbox One mentre le versioni next-gen molto probabilmente saranno più mastodontiche.News originale:è sicuramente uno dei giochi più attesi del 2020 e, mentre CD Projekt RED continua a condividere numerose informazioni attraverso gli eventi Night City Wire, ora emerge un dettaglio che ...

