Carabinieri scoprono trappola killer per cinghiali, scatta sequestro nel Casertano

Tempo di lettura: < 1 minuto Una grossa e pesante trappola artigianale utilizzata per la cattura di cinghiali selvatici è stata scoperta e sequestrata dai Carabinieri forestali di Caserta a Sant'Angelo in Formis, frazione del comune di Capua. La trappola, realizzata con tubolari in ferro elettrosaldati e rete metallica, e dotata di un portello che si chiude appena entra l'animale, era stata posizionata dai bracconieri sui Colli Tifatini, nel Bosco di San Vito, accanto ad un piccolo bacino artificiale dove i cinghiali sostano di notte per rifocillarsi; con tali trappole, i cacciatori di frodo riescono a catturare cinghiali di giovane età da allevare, e capi adulti che vengono invece uccisi nella gabbia e poi destinati al consumo o alla vendita.

