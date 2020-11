Bakayoko con la febbre | Napoli in emergenza

(Di mercoledì 18 novembre 2020) di Antonio Giordano Non è un buon momento per il: dopo che il Hysaj è stato trovato positivo, in Nazionale, al Covid-19 , Rino Gattuso, in vista della gara di domenica con il Milan, aspetta ...

Non finiscono i problemi per il Napoli, alle prese con la positività di Hysaj e la febbre alta di Bakayoko. Rino Gattuso deve fare i conti anche con il comunicato arrivato in serata dalla Colombia sul ...Ultimo: Infortunio con la Colombia per Ospina ; Hysaj: “Sto bene e sono asintomatico ma vi invito a fare una cosa” Alfonso De Nicola, ex medico legale della Ssc Napoli, ha ril ...