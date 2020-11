Sbanda e si scontra in scooter contro il guard rail | ragazzo muore mentre torna a casa

Leggi su yeslife

(Di lunedì 16 novembre 2020) Undi 30 anni è morto nella serata di ieri in un incidente inavvenuto sulla strada regionale 307 a Resana, in provincia di Treviso. Grave incidente stradale sulla regionale 307 tra Resana, in provincia di Treviso, e la zona industriale del comune. Stando alle prime informazioni, undi 30 anni si … L'articolo proviene da YesLife.it.