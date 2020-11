Red Bull: un weekend di errori e rimpianti (Di lunedì 16 novembre 2020) Era la candidata per la vittoria del Gp di Turchia, la Red Bull invece ha deluso ancora una volta. Un weekend da dimenticare per la scuderia austriaca, partita come favorita dopo le prove libere del venerdì. Invece è arrivato l’ennesimo passo falso della stagione. Questa volta nemmeno Max Verstappen è riuscito a salvare una gara terribile sotto tutti i punti di vista. Red Bull: mai vincenti Al momento la scuderia, si presenta come la seconda forza del mondiale di Formula Uno. Sarebbe più corretto dire che Verstappen con la Red Bull rappresenta la seconda forza. Max Verstappen, in una stagione dominata dalla Mercedes, ha messo in mostra tutta la sua maturità, acquisita nel tempo. In un mondiale senza Mercedes, l’olandese sarebbe in testa al campionato piloti e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 16 novembre 2020) Era la candidata per la vittoria del Gp di Turchia, la Redinvece ha deluso ancora una volta. Unda dimenticare per la scuderia austriaca, partita come favorita dopo le prove libere del venerdì. Invece è arrivato l’ennesimo passo falso della stagione. Questa volta nemmeno Max Verstappen è riuscito a salvare una gara terribile sotto tutti i punti di vista. Red: mai vincenti Al momento la scuderia, si presenta come la seconda forza del mondiale di Formula Uno. Sarebbe più corretto dire che Verstappen con la Redrappresenta la seconda forza. Max Verstappen, in una stagione dominata dalla Mercedes, ha messo in mostra tutta la sua maturità, acquisita nel tempo. In un mondiale senza Mercedes, l’olandese sarebbe in testa al campionato piloti e ...

L'ennesimo weekend disastroso per la Red Bull. La scuderia, favorita per la vittoria del gran premio, è rimasta a mani vuote.

"Questo circuito merita il posto in F1"

"Penso che questo circuito meriti un posto nella Formula 1. Se dovessi scegliere una pista per sostituire il Vietnam, andrei su Imola". Parola di Max Verstappen, pilota olandese della Red Bull famoso ...

"Penso che questo circuito meriti un posto nella Formula 1. Se dovessi scegliere una pista per sostituire il Vietnam, andrei su Imola". Parola di Max Verstappen, pilota olandese della Red Bull famoso ...