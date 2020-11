Paola Perego e la sua lotta contro il Covid: “Ero completamente sola” (Di lunedì 16 novembre 2020) La conduttrice de “Il filo rosso” racconta l’esperienza del Covid che l’ha particolarmente segnata: “Non me lo aspettavo..” La nota presentatrice Rai ha raccontato la sua personale esperienza con il Coronavirus e l’isolamento che l’ha costretta a stare lontana dai suoi affetti e a combattere da sola questa battaglia. Paola Perego conduce tutti i giorni … L'articolo Paola Perego e la sua lotta contro il Covid: “Ero completamente sola” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 16 novembre 2020) La conduttrice de “Il filo rosso” racconta l’esperienza delche l’ha particolarmente segnata: “Non me lo aspettavo..” La nota presentatrice Rai ha raccontato la sua personale esperienza con il Coronavirus e l’isolamento che l’ha costretta a stare lontana dai suoi affetti e a combattere da sola questa battaglia.conduce tutti i giorni … L'articoloe la suail: “Erosola” proviene da YesLife.it.

