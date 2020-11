Nioh 2 | Oscurità nella Capitale - recensione | Oscurità nella Capitale - recensione

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 16 novembre 2020) A qualche mese di distanza dallade Il Discepolo del Tengu, primo DLC del season pass di2, siamo tornati a immergercistoria del Giappone in occasione dell'uscita di Oscurità, la seconda espansione che amplia ulteriormente l'offerta ludica dell'apprezzato souls-like firmato da Team Ninja.Il primo contenuto aggiuntivo ci aveva catapultato nel passato del Giappone feudale per affrontare in un'epoca diversa la stessa minaccia del gioco base, il demone Otakemaru. Oscuritàproseguestessa direzione, in un viaggio a ritroso nel tempo che ci permetterà di esplorare ...