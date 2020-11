Maltempo, codice giallo per vento forte in Toscana: Arriva anche il freddo (Di lunedì 16 novembre 2020) Redazione codice giallo per il rischio di vento per l’intera giornata di domani, martedì 17 novembre. L’allerta meteo è stato diffuso dalla sala della Protezione civile della Regione Toscana che prevede un rinforzo considerevole dei venti di Grecale (da Nord-Est). Le raffiche a maggior consistenza potranno raggiungere la velocità di 80-100 Km/h sui crinali appenninici, di … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 16 novembre 2020) Redazioneper il rischio diper l’intera giornata di domani, martedì 17 novembre. L’allerta meteo è stato diffuso dalla sala della Protezione civile della Regioneche prevede un rinforzo considerevole dei venti di Grecale (da Nord-Est). Le raffiche a maggior consistenza potranno raggiungere la velocità di 80-100 Km/h sui crinali appenninici, di … Impronta Unika.

