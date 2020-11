L’Inter pensa al post Handanovic: tre i nomi sulla lista oltre a Radu (Di lunedì 16 novembre 2020) Inter si prepara ad affrontare il post Handanovic Non un inizio di stagione brillante per Samir Handanovic che in diverse occasioni ha fatto poco bene. Motivo questo che sta spingendo l’Inter a pensare un innesto nel ruolo dello sloveno e, secondo il Corriere dello Sport, sono 3 i profili seguiti dalla società nerazzurra, senza dimenticare la presenza dei ‘giovani’ Radu e Stankovic. “Con un occhio, inevitabilmente, al bilancio nerazzurro e al materiale buono che l’Inter ha con sé per ammorbidire ogni richiesta: come nel caso di Juan Musso, l’argentino iper-valutato dall’Udinese. Il prezzo di oltre trenta milioni è fuori portata per le casse dell’Inter, l’Udinese è pronta a fare resistenza ma tra ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 16 novembre 2020) Inter si prepara ad affrontare ilNon un inizio di stagione brillante per Samirche in diverse occasioni ha fatto poco bene. Motivo questo che sta spingendo l’Inter are un innesto nel ruolo dello sloveno e, secondo il Corriere dello Sport, sono 3 i profili seguiti dalla società nerazzurra, senza dimenticare la presenza dei ‘giovani’e Stankovic. “Con un occhio, inevitabilmente, al bilancio nerazzurro e al materiale buono che l’Inter ha con sé per ammorbidire ogni richiesta: come nel caso di Juan Musso, l’argentino iper-valutato dall’Udinese. Il prezzo ditrenta milioni è fuori portata per le casse dell’Inter, l’Udinese è pronta a fare resistenza ma tra ...

