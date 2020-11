GF VIP, incidente in vasca prima della diretta: il video fa il giro del web (Di lunedì 16 novembre 2020) Grande Fratello Vip, paura a poche ore dalla diretta: Giulia Salemi scivola nella vasca e il video in poco tempo ha fatto il giro del web. Ecco cosa è successo. Grande Fratello Vip 5Un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, mentre i concorrenti in nomination sono in trepida attesa per scoprire chi dovrà lasciare il bunker di Cinecittà il web non può smettere di sorridere davanti alla caduta di Giulia Salemi.. La giovane, alla sua seconda settimana di permanenza nella casa più spiata d’Italia ha già trovato il suo equilibrio con gli altri concorrenti, stringendo le prime amicizie. Questo pomeriggio, mentre si apprestava a un bagno si è resa protagonista di un piccolo incidente. LEGGI ... Leggi su chenews (Di lunedì 16 novembre 2020) Grande Fratello Vip, paura a poche ore dalla: Giulia Salemi scivola nellae ilin poco tempo ha fatto ildel web. Ecco cosa è successo. Grande Fratello Vip 5Un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, mentre i concorrenti in nomination sono in trepida attesa per scoprire chi dovrà lasciare il bunker di Cinecittà il web non può smettere di sorridere davanti alla caduta di Giulia Salemi.. La giovane, alla sua seconda settimana di permanenza nella casa più spiata d’Italia ha già trovato il suo equilibrio con gli altri concorrenti, stringendo le prime amicizie. Questo pomeriggio, mentre si apprestava a un bagno si è resa protagonista di un piccolo. LEGGI ...

