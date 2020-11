Fuori dal Coro, anticipazioni puntata di martedì 17 novembre su Rete 4 (Di martedì 17 novembre 2020) Fuori dal Coro, anticipazioni del programma di Mario Giordano in onda martedì 17 novembre su Rete 4. Ospiti Matteo Salvini e Pierpaolo Sileri. Continua l’appuntamento settimanale con il programma talk del giornalista Mario Giordano, dal titolo “Fuori dal Coro” che andrà in onda con una nuova puntata, martedì 17 novembre 2020 alle 21:20 su Rete 4. Nella puntata si parlerà delle polemiche tra regioni e governo sulla divisione in zone, l’inchiesta sul caos in Campania, il Natale che ci aspetta e le pensioni a rischio. Tra ospiti della puntata di martedì, Giordano intervisterà Matteo Salvini e Pierpaolo Sileri. Gli altri ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 17 novembre 2020)daldel programma di Mario Giordano in onda martedì 17su4. Ospiti Matteo Salvini e Pierpaolo Sileri. Continua l’appuntamento settimanale con il programma talk del giornalista Mario Giordano, dal titolo “dal” che andrà in onda con una nuova, martedì 172020 alle 21:20 su4. Nellasi parlerà delle polemiche tra regioni e governo sulla divisione in zone, l’inchiesta sul caos in Campania, il Natale che ci aspetta e le pensioni a rischio. Tra ospiti delladi martedì, Giordano intervisterà Matteo Salvini e Pierpaolo Sileri. Gli altri ...

SkySport : PAULO DYBALA compie 27 anni. Auguri! ? «Nell’ultimo periodo sono cresciuto molto. Non mi considero più un ragazzo p… - borghi_claudio : Non avevo visto che era andato in onda. Qui mi aveva beccato Lucci fuori dal Parlamento e voleva farmi fare il buon… - RobertoBurioni : Anche i geni possono dire solenni cretinate. In questo post Elon Musk pensa che la PCR possa identificare le protei… - _CamillaGreco : RT @LepagelleGfVip: PAGELLA MASSIMILIANO: Tra un po' chiamano il pesce rosso regalato da zia Antonietta per difenderlo. Ora è fuori dal #G… - AlbertaMami8190 : RT @GabriellaBargh1: #WAL DOLCE CREATURA VIVE DA SETTE ANNI SUL BALCONE PRATICAMENTE TUTTA LA VITA. È UN PICCOLO PULCINO CHE CERCA COCCOL… -