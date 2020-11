Covid | a Caronno su 15 classi in quarantena 5 tornano in aula

(Di lunedì 16 novembre 2020) “Anche questa settimana alcunerientrano dallae altre devono restare a casa, ma sono in netto vantaggio i rientri a scuola”. Lo rende noto la dirigente scolastica diPertusella Marina Fausto, soddisfatta soprattutto del fatto che le due scuole dell’infanzia cittadine, la “Collodi” e la “Montessori”, registrino il 100% di aule in … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Rallenta per un giorno la crescita dei nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Varese, ma ancora 29 decessi. Da segnalare anche 24 nuovi casi da Caronno Pertusella, 23 da Cassano Magnago, 17 da ...CARONNO PERTUSELLA – Trend ormai “abituale” per Caronno Pertusella, è un copione praticamente analogo quello a cui si assiste ormai da diversi giorni a questa parte, anche nei ...