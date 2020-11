Benevento, Foggia: “Momento difficile. Remy il rimpianto del mercato” (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Benevento è chiamato a rialzarsi dopo il k.o. rimediato contro lo Spezia. Gli uomini di Filippo Inzaghi hanno 6 punti in classifica, frutto di due successi. Il direttore sportivo Pasquale Foggia ha parlato del momento della sua squadra a Ottopagine.it: "Dopo una sconfitta come quella contro lo Spezia, i giorni seguenti sono sempre complicati. La squadra però ha lavorato bene. Non ci sentiamo penalizzati dagli impegni delle Nazionali, tutti i club vivono questa condizione. Siamo molto contenti che Lapadula possa esprimersi in Nazionale, lo voleva tanto ed ora può farlo. Siamo convinti che questo viaggio possa caricarlo ancora di più in vista dei viola".MERCATOPoi Foggia fa il punto sulla sessione di mercato estiva e sulle prossime mosse: "Remy è senza dubbio il ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 16 novembre 2020) Ilè chiamato a rialzarsi dopo il k.o. rimediato contro lo Spezia. Gli uomini di Filippo Inzaghi hanno 6 punti in classifica, frutto di due successi. Il direttore sportivo Pasqualeha parlato del momento della sua squadra a Ottopagine.it: "Dopo una sconfitta come quella contro lo Spezia, i giorni seguenti sono sempre complicati. La squadra però ha lavorato bene. Non ci sentiamo penalizzati dagli impegni delle Nazionali, tutti i club vivono questa condizione. Siamo molto contenti che Lapadula possa esprimersi in Nazionale, lo voleva tanto ed ora può farlo. Siamo convinti che questo viaggio possa caricarlo ancora di più in vista dei viola".MERCATOPoifa il punto sulla sessione di mercato estiva e sulle prossime mosse: "è senza dubbio il ...

ItaSportPress : Benevento, Foggia: 'Momento difficile. Remy il rimpianto del mercato' - - sportli26181512 : Benevento, Foggia: 'Fiorentina grande squadra, Iago Falque non è pronto. Che rimpianto per Remy...': Nella settiman… - ottopagine : Foggia: 'Con la Fiorentina sarà dura, ma vogliamo riscattarci' #Benevento - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Caserta - Foggia, dalle ore 9.40 traffico ferroviario rallento tra Benevento… - October_rev1917 : @xKlytia Lo sanno tutti che Campobasso sta vicino Bolzano e non a 40 min. da Benevento o Foggia. No aspetta! è vici… -