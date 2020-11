ATP Finals 2020 | Daniil Medvedev supera agevolmente in due set Alexander Zverev

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 novembre 2020)vince meritatamente la sfida d’esordio alle ATPcontrocol punteggio di 6-3 6-4. La superiorità del russo è stata abbastanza evidente, non solo per i meriti del numero 4 del mondo, ma anche per i molti limiti palesati dal tedesco. Il 23enne nativo di Amburgo non è riuscito ad affrontare i momenti di difficoltà. Prima vittoria in carriera per il russo alle ATPe seconda contro il tedesco in otto giorni. PRIMO SET – Avvio molto equilibrato con i due giocatori che cercano di imporre il proprio gioco.piazza subito il break prima di subire l’immediato contro-break che fissa il punteggio sull’1-1. Nel game seguente il russo è ...