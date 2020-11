"Non è residente": scuolabus negato a bimba nomade nel Torinese (Di domenica 15 novembre 2020) Ogni giorno costretta a fare 40 minuti a piedi per andare e tornare dal campo. La famiglia presenta ricorso Leggi su repubblica (Di domenica 15 novembre 2020) Ogni giorno costretta a fare 40 minuti a piedi per andare e tornare dal campo. La famiglia presenta ricorso

gaiatortora : Ma chissenefrega del Natale si può dire? Sarà la volta buona per recuperarne il vero senso. Che non è quello dei cenoni e dei regali. - CottarelliCPI : Consiglio dopo giorno di #lockdown passato a leggere: comprate libri, non il prossimo smartphone, nuovissimo, legge… - Parpiglia : #GFVIP dite quello che volete , rosicate e offendete... il futuro in tv si chiama #Tommasozorzi Contenuti, tempi pe… - Riflettente : @sociofra @Sabbath_fed Eh, meglio.. Non si sa mai?? - TBastono : Giannini: il buffone! Non da notizie spara solo minkiate! ttps://www.liberoquotidiano.it/news/spettacoli/television… -