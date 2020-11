Giappone, lupi-robot contro gli orsi veri: un animale dagli occhi spiritati a guardia delle città (Di venerdì 13 novembre 2020) Si chiama 'Monster Wolf' ed è prodotto da una società che ne ha già venduti una settantina. Gli agguati anche letali degli orsi che durante in letargo si avvicinano alle case in cerca di cibo Leggi su repubblica (Di venerdì 13 novembre 2020) Si chiama 'Monster Wolf' ed è prodotto da una società che ne ha già venduti una settantina. Gli agguati anche letali degliche durante in letargo si avvicinano alle case in cerca di cibo

Sembra che gli avvistamenti degli orsi siano diminuiti drasticamente dopo l'installazione di questi lupi meccanizzati ...

Si chiama 'Monster Wolf' ed è prodotto da una società che ne ha già venduti una settantina. Gli agguati anche letali degli orsi che durante in letargo si avvicinano alle case in cerca di cib ...

