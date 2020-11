Vienna, 4 vittime confermate. Ucciso un attentatore simpatizzante per l’Isis (Di martedì 3 novembre 2020) Almeno 4 le vittime civili coinvolte nell’attentato terroristico di questa notte a Vienna. La polizia ha Ucciso uno degli attentatori, simpatizzante per l’Isis Ritorna in Europa l’incubo dell’Isis. Dopo gli omicidi efferati verificatisi a Nizza solo pochi giorni fa, anche la capitale austriaca è stata colpita dalla paura del terrorismo. Nella notte, infatti, diversi attentatori – secondo le Forze dell’Ordine locali – hanno aperto il fuoco in diverse zone della città, uccidendo e ferendo diversi ignari cittadini. Immediatamente sono scattate delle misure di emergenza e la popolazione è stata obbligata a rimanere in casa o nei negozi. Solo adesso iniziano ad arrivare alcune notizie certe su quanto sta accadendo a Vienna nelle ultime ore. ... Leggi su zon (Di martedì 3 novembre 2020) Almeno 4 lecivili coinvolte nell’attentato terroristico di questa notte a. La polizia hauno degli attentatori,per l’Isis Ritorna in Europa l’incubo dell’Isis. Dopo gli omicidi efferati verificatisi a Nizza solo pochi giorni fa, anche la capitale austriaca è stata colpita dalla paura del terrorismo. Nella notte, infatti, diversi attentatori – secondo le Forze dell’Ordine locali – hanno aperto il fuoco in diverse zone della città, uccidendo e ferendo diversi ignari cittadini. Immediatamente sono scattate delle misure di emergenza e la popolazione è stata obbligata a rimanere in casa o nei negozi. Solo adesso iniziano ad arrivare alcune notizie certe su quanto sta accadendo anelle ultime ore. ...

