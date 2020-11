Il provvedimento del GF Vip contro Paolo Brosio. Signorini: “È il regolamento” (Di martedì 3 novembre 2020) Tra i tanti argomenti trattati, Alfonso Signorini non ha dimenticato di rimproverare Paolo Brosio per le sue esternazioni nella Casa. Durante la diretta del GF Vip andata in onda lunedì sera, 2 novembre 2020, ampio spazio è stato dedicato al giornalista, entrato in gioco in ritardo perché colpito dal coronavirus. Ma seppur al reality da pochi giorni, Brosio ha fatto molto parlare di sé tra la presunta bestemmia, le affermazioni sul tampone e gli spoiler vietatissimi su quanto sta accadendo fuori. Dunque la decisione del Grande Fratello Vip, che come detto il conduttore ha comunicato in diretta al concorrente. Brosio ha rotto il patto di riservatezza perché da regolamento non poteva rivelare agli altri concorrenti dettagli sulle dinamiche del programma, come i nuovi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 novembre 2020) Tra i tanti argomenti trattati, Alfonsonon ha dimenticato di rimproverareper le sue esternazioni nella Casa. Durante la diretta del GF Vip andata in onda lunedì sera, 2 novembre 2020, ampio spazio è stato dedicato al giornalista, entrato in gioco in ritardo perché colpito dal coronavirus. Ma seppur al reality da pochi giorni,ha fatto molto parlare di sé tra la presunta bestemmia, le affermazioni sul tampone e gli spoiler vietatissimi su quanto sta accadendo fuori. Dunque la decisione del Grande Fratello Vip, che come detto il conduttore ha comunicato in diretta al concorrente.ha rotto il patto di riservatezza perché da regolamento non poteva rivelare agli altri concorrenti dettagli sulle dinamiche del programma, come i nuovi ...

GiuseppeConteIT : Oggi abbiamo approvato in CdM il #DecretoRistori che prevede indennizzi immediati per le categorie più in difficolt… - piersileri : La prima urgenza ora è abbassare la curva del contagio. Il #Dpcm va in questo senso e ha varato misure proporzionat… - AlbertoBagnai : #maleichenesa del giorno! Caro fenomeno, uno di quei tutti sono io, un altro, ben più importante, @matteosalvinimi,… - Silvergio2377 : RT @MoriMrc: Anche Repubblica rilancia la nostra azione contro i dpcm. Curiosamente anche @repubblica tralascia la parte giuridica del prov… - Ecatetriformis : RT @SardoResiliente: Che poi qualcosa #Solinas ha pure fatto: cercare di aprire una nuova stagione del mattone e di cemento per le coste de… -

Ultime Notizie dalla rete : provvedimento del “Ha rotto il patto di riservatezza”: il provvedimento del GF Vip contro Paolo Brosio Tv Fanpage Perseguitano una donna per motivi sentimentali, denunciati madre e figlio nel Reggino

Una vicenda che parte nel 2017: dalle minacce verbali si è passati ai fatti con tentativi di aggressione e di danni all'automobile ...

Dal fallimento dell’Avellino Calcio all’arresto: in carcere Massimo Pugliese

2 anni e 11 mesi di reclusione per Massimo Pugliese più un’ammenda di 50mila euro, ex patron dell’Avellino Calcio fallito con lui al comando nell’estate del 2009. Il calcio però ...

Una vicenda che parte nel 2017: dalle minacce verbali si è passati ai fatti con tentativi di aggressione e di danni all'automobile ...2 anni e 11 mesi di reclusione per Massimo Pugliese più un’ammenda di 50mila euro, ex patron dell’Avellino Calcio fallito con lui al comando nell’estate del 2009. Il calcio però ...