Il cassonetto per i rifiuti elettronici fa gli sconti

Roma, 3 nov. - (Adnkronos) - Arriva Smart Bin, il contenitore 'intelligente' che rilascia buoni sconto ai cittadini che smaltiscono correttamente i rifiuti elettrici ed elettronici, i cosiddetti Raee. È una delle soluzioni innovative per l'economia circolare e la sostenibilità ambientale che l'Enea presenta a Ecomondo, la fiera internazionale sulla Green Economy che quest'anno si svolge interamente su una piattaforma digitale (3-15 novembre). Smart Bin è in grado di riconoscere il tipo di rifiuto smaltito, premiando il conferimento di oggetti come telefonini, pc, tablet che rappresentano una vera e propria miniera di oro, argento, palladio, rame e altri materiali di grande valore contenuti nelle schede elettroniche. Gli Smart Bin si aprono solo se l'utente si fa riconoscere tramite tessera sanitaria e rilasciano uno scontrino su ...

Roma, 3 nov. - (Adnkronos) - Arriva Smart Bin, il contenitore 'intelligente' che rilascia buoni sconto ai cittadini che smaltiscono correttamente i ...

