Gigi Proietti nel privato: ecco Sagitta e la storia d'amore lunga una vita (Di martedì 3 novembre 2020) Gigi Proietti è scomparso il 2 novembre lasciando la compagna Sagitta Alter e le figlie, Susanna e Carlotta . 'Lei è la mia roccia', aveva detto l'attore romano in un'intervista, riferendosi alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 novembre 2020)è scomparso il 2 novembre lasciando la compagnaAlter e le figlie, Susanna e Carlotta . 'Lei è la mia roccia', aveva detto l'attore romano in un'intervista, riferendosi alla ...

Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - matteorenzi : Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l’ultimo colpo di teatro di un artista straordinario: addio a Gigi #Proietti - Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - IWitzard : RT @tizianosmile1: Robin Williams è la voce originale del genio di Aladdin, Gigi Proietti quella immensa della versione italiana. Mi piace… - annakiara119 : RT @LuisaRaspa: Ma Guenda cuor di leone che cancella tutti i commenti negativi sul suo profilo instagram e alle 2,00 di notte posta una fo… -