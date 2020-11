Diego Armando Maradona è ricoverato in ospedale in Argentina. “Non sta bene psicologicamente, ha bisogno di aiuto” (Di martedì 3 novembre 2020) Diego Armando Maradona è ricoverato in ospedale a Rio de la Plata. Il popolare campione, che adesso allena il Gimnasia di Plata, già da giorni accusava debolezza e difficoltà motorie ed era apparso visibilmente affaticato e rallentato durante la sua ultima uscita pubblica, in occasione del sessantesimo compleanno celebrato il 30 ottobre scorso. El Pibe de Oro, rassicurano dall’Argentina, non deve il suo ricovero al Covid: è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. Il suo medico Leopoldo Luque ha detto che “non sta bene psicologicamente e questo ha un impatto sul suo benessere fisico. Ha bisogno di aiuto, questo è il momento di aiutarlo”. Sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020)ina Rio de la Plata. Il popolare campione, che adesso allena il Gimnasia di Plata, già da giorni accusava debolezza e difficoltà motorie ed era apparso visibilmente affaticato e rallentato durante la sua ultima uscita pubblica, in occasione del sessantesimo compleanno celebrato il 30 ottobre scorso. El Pibe de Oro, rassicurano dall’, non deve il suo ricovero al Covid: è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. Il suo medico Leopoldo Luque ha detto che “non stae questo ha un impatto sul suossere fisico. Hadi aiuto, questo è il momento di aiutarlo”. Sarà ...

